0min

بوتين: أوكرانيا تهاجم على عدة محاور وخسائرها على الجبهة شبه "كارثية"

بوتين يؤكّد أن أوكرانيا تهاجم على عدة محاور وخسائرها على الجبهة شبه "كارثية"



أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بأن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية في أوكرانيا الذي قال إنه يستهدف عدة محاور على الجبهة.



وقال بوتين خلال لقاء مع صحافيين وكتاب روس يغطون النزاع "تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي".