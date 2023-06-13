بوتين يعلن أنه "يفكر في" الانسحاب من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

أعلن فلاديمير بوتين أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.وقال بوتين في لقاء متلفز مع صحافيين روس يغطون الحرب "نحن نفكر في الانسحاب من اتفاق الحبوب لم يتم احترام العديد من الشروط التي كان يجب تطبيقها بموجبه". واتهم كييف باستخدام الممرات البحرية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمهاجمة الأسطول الروسي بمسيّرات.