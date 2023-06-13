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محمود عبّاس في بكين

أخبار دولية
2023-06-13 | 11:59
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محمود عبّاس في بكين
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محمود عبّاس في بكين

محمود عبّاس يصل الى بكين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إلى بكين في زيارة تستمرّ أربعة أيام يبحث خلالها مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن مستجدّات القضية الفلسطينية، وقضايا اقليمية ودولية.

وتسعى بكين لأداء أدوار وساطة في الشرق الأوسط، بعد ان أثمرت وساطتها  بين إيران والسعودية في استئناف علاقات البلدين الدبلوماسية.

أخبار دولية

محمود عبّاس

بكين

الشرق الاوسط

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