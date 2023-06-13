بن سلمان في فرنسا قريبا

المقداد لـ"الشرق الأوسط": سوريا تسعى لتكامل مع السعودية

المقداد لـ"الشرق الأوسط": سوريا تسعى لتكامل مع السعودية

أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من القوات الروسية في هجومها المضاد