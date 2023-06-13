رصد محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار محملة بمواد مخدِرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية

اعلن مصدرٌ عسكري مسؤولٌ في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود وبالتنسيقِ مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولةَ اجتيازِ طائرةٍ مسيرة بدون طيار، محملةً بموادَ مخدِرة، الحدود بطريقةٍ غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطُها داخلَ الأراضي الأردنية .المصدرُ كشف أنه وبعد إسقاطِ الطائرة تبين أنها تحمل (500) غرام من مادة الكريستال.