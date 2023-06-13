السعودية تعلن عن مؤتمر دولي لتنسيق الاستجابة الإنسانية للسودان

أعلنت السعودية أنها سترأس، بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، مؤتمراً لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، في 19 حزيران من دون أن تشير إلى مكان عقده.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن بيان للخارجية السعودية أنّ المملكة الخليجية سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في 19 حزيران 2023، مشيرة إلى أنها ستتشارك رئاسة المؤتمر مع "قطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة.