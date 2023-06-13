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الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا بنحو النصف في ظل نقص التمويل

الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا بنحو النصف في ظل نقص التمويل



أعلنت الأمم المتحدة أنها مضطرة لخفض مساعداتها الغذائية للسوريين بنحو النصف بسبب نقص التمويل.



وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".





