ترامب يدفع ببراءته من تهمة إساءة التعامل مع أسرار حكومية

ترامب ينفي عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه

نفى دونالد ترامب عشرات التّهم الجنائية الموجّهة إليه والمتعلّقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأميركية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، وذلك في أول مثول تاريخي لرئيس أميركي سابق أمام محكمة فدرالية.



وقال تود بلانش محامي ترامب خلال جلسة استماع في إحدى محاكم ميامي "نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة" من هذه التّهم.



وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أنّ الرئيس السابق التزم الصمت طوال الجلسة التي كان وجهه فيها مكفهراً وقضاها يحرّك ذراعيه بين وضعيتي التكتيف والبسط.



وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة لمواجهة تهم جنائية، إذ إنّ محكمة في مانهاتن وجّهت إليه قبل عشرة أسابيع تهماً جنائية على خلفية دفع أموالاً لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.



لكن هذه هي المرة الأولى التي توجّه فيها إليه تهم جنائية من قبل محكمة فدرالية، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين.



والملياردير الذي سيبلغ السابعة والسبعين الأربعاء متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى منزله في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفضٍ إعادتها حين طلب منه رسمياً ذلك، والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.



وهو متّهم أيضاً بكشف أسرار أميركية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.



وتتضمّن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة، صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدّسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقرّ سكن ترامب في بالم بيتش.