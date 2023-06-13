مصرع أكثر من مئة شخص جراء غرق قارب في نهر في نيجيريا

الشرطة النيجيرية: مصرع أكثر من مئة شخص جراء غرق قارب في نهر في نيجيريا



لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في نيجيريا جراء غرق قارب في أحد أنهر نيجيريا خلال نقله عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية الثلاثاء.



وقالت الشرطة المحلية إن القارب النهري غرق في ولاية كوارا. وصرّح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة فرانس برس أن 103 اشخاص قتلوا في الحادث بينما نجا 100 آخرون.