الأمم المتّحدة: 110 ملايين لاجئ ونازح حول العالم في عدد قياسي

أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّ عدد اللاجئين والنازحين في العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بلغ 110 ملايين نسمة في عدد قياسي.





وقالت المفوضة العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في تقرير سنوي إنّه بنهاية العام الماضي كان هناك 108.4 مليون شخص بين لاجئ ونازح، وهو رقم زاد منذ ذلك الحين بنحو مليوني شخص شرّدتهم الحرب التي اندلعت في السودان.