قتيلان وجريح في اليابان بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش

قُتل عسكريان يابانيان وأصيب ثالث بجروح في إطلاق نار وقع الأربعاء في ميدان رماية للجيش الياباني في جيفو (وسط)، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محليّة.





من جهتها، أعلنت الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ مطلق النار عسكري شاب يبلغ من العمر 18 عاماً وقد تمّ توقيفه.