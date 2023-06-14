ترامب يعتبر محاكمته فدرالياً "استغلالاً شريراً وشنيعاً للسلطة"

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه رسمياً الثلاثاء محكمة فدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية "أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة في تاريخ بلادنا".





وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للغولف في نيوجيرسي، اتّهم الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديموقراطي الرئيس جو بايدن بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز".





وألقى ترامب خطابه فور وصوله من ميامي حيث مثُل أمام محكمة فدرالية وجّهت إليه رسمياً 37 تهمة جنائية دفع ببراءته منها كلّها وأصبح تالياً أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة يلاحق أمام محكمة فدرالية.





وفي خطابه شدّد ترامب على أنّ محاكمته تمثّل "تدخّلاً في الانتخابات".





وأضاف "لقد شهدنا اليوم "أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة في تاريخ بلادنا. أمر محزن للغاية".

