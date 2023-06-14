إصابة جندي سوري بجروح خطيرة في قصف جوي إسرائيلي قرب دمشق

أصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر الأربعاء جرّاء قصف جوّي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.





وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدّة.





وفجر الأربعاء، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع دويّ انفجارات في دمشق.

