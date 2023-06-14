الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة خمسة إسرائيليين في شمال الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-06-14 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة خمسة إسرائيليين في شمال الضفة الغربية
قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلن الجيش أن خمسة إسرائيليين أصيبوا في حادثة إطلاق نار منفصلة قرب جنين، بينهم أربعة جنود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس".
وبحسب الوزارة فإن حشاش أصيب "بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية".
وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلًا، وفق ما قال شهود عيان من داخل المخيم لفرانس برس وتحدثوا بدورهم عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بداخله.
أخبار دولية
فلسطيني
برصاص
الجيش
الإسرائيلي
وإصابة
إسرائيليين
الضفة
الغربية
التالي
باريس وواشنطن تناشدان النواب اللبنانيين انتخاب رئيس الأربعاء
إصابة جندي سوري بجروح خطيرة في قصف جوي إسرائيلي قرب دمشق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:03
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة خمسة إسرائيليين في شمال الضفة الغربية
أخبار دولية
12:03
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة خمسة إسرائيليين في شمال الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2023-05-06
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-05-06
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2023-04-24
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-04-24
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2023-04-03
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2023-04-03
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:04
بلينكن يعلن أنه اتصل بنظيره الصيني وبكين أسفت "للصعوبات الجديدة" في العلاقات
أخبار دولية
02:04
بلينكن يعلن أنه اتصل بنظيره الصيني وبكين أسفت "للصعوبات الجديدة" في العلاقات
0
أخبار دولية
00:31
السلطات الأوكرانية: ثلاثة قتلى في قصف صاروخي روسي على أوديسا
أخبار دولية
00:31
السلطات الأوكرانية: ثلاثة قتلى في قصف صاروخي روسي على أوديسا
0
أخبار دولية
00:30
ولي العهد السعودي غادر الى فرنسا في زيارة رسمية
أخبار دولية
00:30
ولي العهد السعودي غادر الى فرنسا في زيارة رسمية
0
أخبار دولية
00:14
البيت الأبيض قلق إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب أفريقيا وروسيا
أخبار دولية
00:14
البيت الأبيض قلق إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب أفريقيا وروسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:38
عبد الرحمن البزري للـLBCI: حاسمون برأينا وخيارنا سيظهر خلال الجلسة والخاسر الاكبر هو المواطن اللبناني والانتخابات اليوم تسجيل نقاط
آخر الأخبار
02:38
عبد الرحمن البزري للـLBCI: حاسمون برأينا وخيارنا سيظهر خلال الجلسة والخاسر الاكبر هو المواطن اللبناني والانتخابات اليوم تسجيل نقاط
0
أخبار دولية
2023-04-16
قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق
أخبار دولية
2023-04-16
قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق
0
أخبار دولية
2023-05-31
ماكرون وشولتس في مولدافيا الأربعاء للمشاركة في لقاء بين ارمينيا وأذربيجان
أخبار دولية
2023-05-31
ماكرون وشولتس في مولدافيا الأربعاء للمشاركة في لقاء بين ارمينيا وأذربيجان
0
أخبار لبنان
2023-06-06
فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية
أخبار لبنان
2023-06-06
فياض بعد لقائه ميقاتي: الوزارة لا زالت في طور تنفيذ خطتها بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..
تقارير نشرة الاخبار
13:36
منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عشية جلسة انتخاب الرئيس... هل حددت جميع الكتل موقفها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
عشية جلسة انتخاب الرئيس... هل حددت جميع الكتل موقفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أحدث بوانتاج رئاسي: المترددون ٢٩ وأزعور يتفوّق على فرنجية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أحدث بوانتاج رئاسي: المترددون ٢٩ وأزعور يتفوّق على فرنجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:54
مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها
خبر عاجل
06:54
مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها
2
أخبار لبنان
10:34
تكتل التوافق الوطني: سنصوّت لفرنجية
أخبار لبنان
10:34
تكتل التوافق الوطني: سنصوّت لفرنجية
3
أخبار لبنان
13:18
رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
13:18
رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية
4
فنّ
05:39
طفلة تقتحم المسرح وترقص مع وائل كفوري.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)
فنّ
05:39
طفلة تقتحم المسرح وترقص مع وائل كفوري.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)
5
أخبار لبنان
16:24
نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة
أخبار لبنان
16:24
نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة
6
خبر عاجل
10:44
باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع
خبر عاجل
10:44
باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع
7
خبر عاجل
06:33
النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا يعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد
خبر عاجل
06:33
النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا يعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد
8
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أحدث بوانتاج رئاسي: المترددون ٢٩ وأزعور يتفوّق على فرنجية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أحدث بوانتاج رئاسي: المترددون ٢٩ وأزعور يتفوّق على فرنجية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More