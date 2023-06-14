باريس وواشنطن تناشدان النواب اللبنانيين انتخاب رئيس الأربعاء

دعت فرنسا والولايات المتّحدة الثلاثاء النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة البرلمانية المقرّرة الأربعاء، معربتين عن أملهما في أن تكون هذه الجلسة، خلافاً لسابقاتها، بوابة للخروج من الأزمة التي يتخبّط فيها لبنان.





ودعي مجلس النواب اللبناني إلى جلسة ستعقد في الرابع عشر من حزيران لمحاولة انتخاب رئيس للجمهورية، علما بأن المنصب شاغر منذ ثمانية أشهر.





لكنّ البرلمان منقسم بشكل حاد بين معسكر مؤيد لحزب الله المدعوم من إيران ولا يحظى بالغالبية اللازمة لفرض مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخصومه خصوصا أحزاب مسيحية مؤيدة للمسؤول الرفيع في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر في مؤتمر صحافي إن فرنسا تدعو "إلى أخذ هذه الجلسة على محمل الجد واغتنام الفرصة التي توفرها للخروج من الأزمة".





وشدّدت على أن بلادها "تواصل الدعوة للخروج من الأزمة منذ ثمانية أشهر".