الجيش الاسرائيلي: كان ممكناً منع وقوع الحادث الحدودي مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء خلاصة التحقيق في الحادث الدامي عند الحدود مع مصر، مشيراً إلى أخطاء أدّت للحادث الذي كان يمكن الحؤول دون وقوعه.





وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في 3 حزيران بعد أن عبر عنصر أمن مصري الحدود إلى الأراضي الاسرائيلية حيث حصل تبادل لإطلاق النار في حادث نادر من نوعه.





وتفاوتت رواية الجانبين بشأن ما جرى، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن شرطيا مصريا أردى اثنين من عناصره عند الحدود، قبل أن يقتل ثالثا ويصيب آخر في تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردة أدت الى مقتله أيضا.





من جهتها، قالت القوات المسلحة المصرية إن "عنصر أمن" كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود ما تسبّب في "تبادل لإطلاق النار" قُتل على إثره.