البيت الأبيض قلق إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب أفريقيا وروسيا

أعرب البيت الأبيض الثلاثاء عن قلقة إزاء تقارب عسكري محتمل بين جنوب أفريقيا وروسيا، وذلك ردّاً على دعوة أطلقها أعضاء في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على بريتوريا.





وقال جود ديفيرمونت المسؤول في البيت الأبيض عن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للصحافيين "نحن نشاطر الكونغرس مخاوفه بشأن شراكة أمنية محتملة بين جنوب أفريقيا وروسيا".





وكان السفير الأميركي في بريتوريا روبن بريغيتي اتّهم مؤخّراً حكومة جنوب أفريقيا بتصدير أسلحة إلى روسيا التي تشنّ هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ أكثر من عام.





وأثار تصريح السفير الأميركي غضباً في الولايات المتّحدة إزاء جنوب أفريقيا.