ولي العهد السعودي غادر الى فرنسا في زيارة رسمية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، غادر إلى فرنسا، في زيارة رسمية، بحسب ما ذكرت وكالة "واس".



وكان قصر الإليزيه أعلن ان الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس بعد غد الجمعة.