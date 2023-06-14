السلطات الأوكرانية: ثلاثة قتلى في قصف صاروخي روسي على أوديسا

أعلن مسؤول عسكري أوكراني الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 13 آخرين في قصف صاروخي شنته القوات الروسية على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.





وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا على تطبيق تلغرام إن القتلى الثلاثة موظفون في مستودع تجاري أصيب بصاروخ كروز روسي من نوع كاليبر.