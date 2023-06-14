بلينكن يعلن أنه اتصل بنظيره الصيني وبكين أسفت "للصعوبات الجديدة" في العلاقات

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنه بحث مع نظيره الصيني تشين غانغ في اتصال هاتفي "جهود إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" بين واشنطن وبكين التي عبرت، من جهتها، عن أسفها "للصعوبات الجديدة" في العلاقات وحملت الولايات المتحدة مسؤوليتها.





وكتب بلينكن الذي يفترض أن يبدأ الأحد زيارة للصين، في تغريدة على تويتر "تحدثت هاتفيا الليلة مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ". واضاف "ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فضلا عن قضايا ثنائية وعالمية".





وشدد بلينكن على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بشكل مسؤول بين واشنطن وبكين لتجنب سوء التقدير والصراعات وتطرق إلى "سلسلة من القضايا الثنائية والعالمية"، حسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.