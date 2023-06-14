انقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية

تم إنقاذ ثمانين مهاجرا من البحر الأربعاء بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، بحسب خفر السواحل.





وذكر بيان لخفر السواحل "منذ الصباح الباكر الأربعاء، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين".





ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.