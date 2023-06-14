ستة قتلى في سيارة على أثر ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني الأربعاء مقتل ستة أشخاص في سيارة أصيبت خلال غارة جوية روسية في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.وقال المصدر نفسه على تطبيق تلغرام إنه عند وقوع القصف كانت السيارة تسير في غابة بالقرب من بلدة سيريدينا بودا في منطقة سومي. وأضاف أن ستة أشخاص بينهم أربعة من حراس الغابات قتلوا.