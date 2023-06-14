اردوغان: تركيا قد لا تلبي توقعات السويد المرشحة لحلف الناتو خلال القمة المقبلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا لن "تلبي" بالضرورة "توقعات" السويد المرشحة لعضوية الناتو في قمة الحلف الأطلسي السنوية المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11 و12 تموز.وقال الرئيس التركي الذي يعرقل انضمام السويد إلى الناتو منذ ثلاثة عشر شهرا "إن شاء الله سأشارك (في هذه القمة). السويد لديها توقعات لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها".