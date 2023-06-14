مقتل 59 شخصاً على الأقل في غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل اليونان

لقي 59 شخصاً على الأقل حتفهم الأربعاء، بعد غرق زورق يقلّ عشرات المهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، وفقاً لأحدث حصيلة صادرة عن خفر السواحل.وكان قد أفيد سابقاً عن مقتل 32 شخصاً، بينما تمّ إنقاذ نحو 100 شخص آخرين في عملية إنقاذ في المياه الدولية شهدت تعقيدات بسبب الرياح العاتية.