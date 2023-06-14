الولايات المتحدة تؤكد زيارة بلينكن لبكين لاستئناف الحوار مع الصين

أكدت الولايات المتحدة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعاد تحديد موعد زيارته لبكين نهاية هذا الأسبوع، سعيا إلى "إدارة مسؤولة" للعلاقات المتوترة بين البلدين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "سيلتقي بلينكن مسؤولين بارزين في جمهورية الصين الشعبية حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول".