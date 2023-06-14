ارتفاع حصيلة غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل اليونان إلى 78 قتيلاً

لقي 78 شخصاً حتفهم في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان خلال ليل الثلاثاء الأربعاء، وفقاً لآخر حصيلة أصدرها خفر السواحل الأربعاء.



وانقلب الزورق الذي كان يحمل "مئات" المهاجرين، على بعد 47 ميلاً بحرياً من السواحل اليونانية في المياه الدولية، وتمّ إنقاذ 104 أشخاص، بينهم أربعة نُقلوا إلى المستشفى في بلدة كالاماتا جنوب بيلوبونيز، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الهجرة اليونانية.