الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الصيني يدعو الى "عضوية كاملة" لفلسطين في الأمم المتحدة

أخبار دولية
2023-06-14 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الصيني يدعو الى &quot;عضوية كاملة&quot; لفلسطين في الأمم المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس الصيني يدعو الى "عضوية كاملة" لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني: المخرج الرئيسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جينبينغ جدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء دعوته لتصبح فلسطين "عضوا كامل العضوية" في الأمم المتحدة. 
      
وقال شي خلال اجتماعه مع عباس في بكين إن "الصين تدعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة"، وفق ما نقلت إذاعة سي سي تي في الصينية الرسمية. 
     
وأضاف أن "المخرج الرئيسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة". 
     
وكان عباس وصل الى بكين الإثنين في زيارة رسمية هي الخامسة تستمر حتى الجمعة. 
     
وأبلغ الرئيس الصيني نظيره الفلسطيني في حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى أن الصين "مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني، في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط".
      
وقال شي: "سنعلن اليوم بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وفلسطين ستمثل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".
     
ويجري عباس مباحثات مع كبار القادة الصينيين من بينهم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.  
     
وستتناول مباحثات الطرفين سبل تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الطويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. 
     
وسعت بكين إلى تعزيز علاقاتها في الشرق الأوسط متحدية النفوذ الأميركي في جهود أثارت قلق واشنطن. 
     
وكان وزير الخارجية الصيني تشين غانغ قد أبلغ في نيسان نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام، في اتصالين منفصلين. 
      
وحث تشين وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على اتخاذ "خطوات لاستئناف محادثات سلام". وقال إن "الصين على استعداد لتسهيل لذلك"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
     
كذلك، أبلغ تشين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بكين تدعم استئناف المحادثات في أسرع وقت، بحسب الوكالة.
     
وشدد تشين في الاتصالين على مسعى الصين لمحادثات سلام على أساس تطبيق "حل الدولتين".
      
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري الجمعة إن "الرئيس عباس صديق قديم للشعب الصيني".
      
وأضاف أن عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد المستوى الرفيع من العلاقات الصينية الفلسطينية الجيدة الودية تقليديا".
      
وتابع أن "القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى العدالة والعدل الدولي".
     
وأدت بكين دور وسيط في الشرق الأوسط وأسهمت في إعادة العلاقات في آذار بين إيران والسعودية وهما خصمان في منطقة ترى الولايات المتحدة منذ عقود نفسها الوسيط الرئيسي فيها. 
     
لكن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يعتبر أكثر تعقيدا وخصوصا مع توقف المفاوضات بين الجانبين منذ العام 2014. 

أخبار دولية

شي جينبينغ

محمود عباس

الصين

فلسطين

الأمم المتحدة

LBCI التالي
الأمم المتّحدة: 110 ملايين لاجئ ونازح حول العالم في عدد قياسي
مصرع أكثر من مئة شخص جراء غرق قارب في نهر في نيجيريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:32

الرئيس الصيني يؤكد إقامة علاقات "استراتيجية" مع الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
2023-05-19

شي جينبينغ: الصين وآسيا الوسطى يجب أن "تستغلا بالكامل" إمكانيات التجارة والتعاون

LBCI
أخبار دولية
2023-04-26

زيلينسكي يعين سفيرا لأوكرانيا في الصين بعد محادثته الهاتفية مع شي جينبينغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:48

توقيف قاصر في البوسنة بعد إطلاق نار في مدرسة

LBCI
أخبار دولية
11:46

ستولتنبرغ يدعو أعضاء الناتو إلى مواصلة تسليح أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:44

صربيا توقف ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم

LBCI
أخبار دولية
11:11

الحكومة البريطانية تحذر من أي "تكهنات" حول هجوم نوتنغهام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:12

جورج عدوان: لا أحد يمكنه فرض ارادته على النواب وما من ترهيب ولا كلام عالي النبرة بإمكانه ان يؤثر على قناعات اللبنانيين ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية علينا

LBCI
آخر الأخبار
08:15

أوجيرو: عطل طرأ في سنترال بئر حسن بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

LBCI
فنّ
2023-06-09

كارول سماحة تتعثر وتدخل في نوبة من الضحك.. موقف محرج أو تمثيل؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-26

حجار: لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:47

عقب توجيه تهم جنائية إليه ...عيد ميلاد ترامب يبدو لن يكون سعيدا

LBCI
أخبار لبنان
05:48

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!

LBCI
خبر عاجل
04:43

نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة

LBCI
فنّ
05:08

بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
خبر عاجل
04:50

فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا

LBCI
خبر عاجل
11:03

معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

LBCI
أخبار لبنان
13:18

رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
16:24

نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة

LBCI
خبر عاجل
10:55

استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More