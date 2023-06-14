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حزب العمال الكردستاني ينهي وقفا أحاديا لإطلاق النار

أخبار دولية
2023-06-14 | 10:40
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حزب العمال الكردستاني ينهي وقفا أحاديا لإطلاق النار
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حزب العمال الكردستاني ينهي وقفا أحاديا لإطلاق النار

أعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ عام 1984، إنهاء وقف أحادي الجانب لإطلاق النار أعلنه في أعقاب الزلزال المدمر في السادس من شباط.
     
وأعربت "منظومة المجتمع الكردستاني" المشرفة على حركة التمرد الكردية بأكملها بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، الثلاثاء عن استنكارها حدوث "موجة جديدة من الهجمات" من جانب القوات التركية وقررت "إنهاء قرار وقف العمليات العسكرية"، وفق ما جاء في بيان لها نشرته وكالة أنباء "فرات" المؤيدة للأكراد. 
      
وكان حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلن في 10 شباط تعليق "عملياته" في تركيا "طالما أن الدولة التركية لا تهاجمنا"، وجاء ذلك بعد أربعة أيام من الزلزال الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في جنوب شرق البلاد. 
     
ومدّد الحزب وقف إطلاق النار خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في أيار.
      
زينفّذ الجيش التركي بانتظام عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في تركيا والعراق، ويستهدف أيضا في سوريا وحدات حماية الشعب المتحالفة مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.
     
وقد أعلنت أنقرة أنها قضت على عشرات المقاتلين الأكراد في شمال سوريا منذ الأحد.
     
ومنذ عام 1984، أودى الصراع بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية بأكثر من 40 ألف شخص، من بينهم العديد من المدنيين.
      
وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بتنفيذ هجوم بقنبلة أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 في شارع الاستقلال بوسط اسطنبول في 13 تشرين الثاني، وقد نفى كل منهما مسؤوليته. 

أخبار دولية

حزب العمال الكردستاني

إطلاق النار

تركيا

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