صربيا توقف ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم

صربيا توقف ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم

أعلنت صربيا الأربعاء توقيف ثلاثة شرطيين من كوسوفو يشتبه في تجاوزهم الحدود، في حين إتهمت بريشتينا بلغراد بخطفهم على أراضيها



وهذا الحادث هو الأحدث في العلاقات المتوترة بين الطرفين بعد أسابيع من التصعيد في شمال كوسوفو حيث أصيب ثلاثون عنصرًا من قوة حلف شمال الأطلسي في نهاية أيار خلال إشتباكات مع متظاهرين صرب.



ولم تعترف صربيا، بدعم من حلفائها الروس والصينيين، بالإستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق عام 2008 بعد عقد من الحرب الدامية بين القوات الصربية والإنفصاليين الألبان.



وقالت صربيا إنها أوقفت ثلاثة شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة رشاشة ونظم تحديد مواقع وخرائط ومعدات أخرى.