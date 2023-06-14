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ستولتنبرغ يدعو أعضاء الناتو إلى مواصلة تسليح أوكرانيا
أخبار دولية
2023-06-14 | 11:46
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ستولتنبرغ يدعو أعضاء الناتو إلى مواصلة تسليح أوكرانيا
ستولتنبرغ يدعو أعضاء الناتو إلى مواصلة تسليح أوكرانيا
رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أنه يتعين على أعضاء التحالف العسكري ضمان استمرار حصول أوكرانيا على أسلحة كافية لمواصلة هجومها المضاد على روسيا، مع تكبّد كييف خسائر.
ومن المقرر أن يجتمع داعمو كييف الغربيون الخميس في مقر الحلف في بروكسل من أجل معرفة آخر المستجدات بشأن تقدم الهجوم من وزير الدفاع الأوكراني.
وقال ستولتنبرغ لصحافيين "الأمر الأكثر أهمية هو التأكد من أن لديهم (الأوكرانيون) الأسلحة والإمدادات والصيانة اللازمة لمواصلة الهجوم".
وأشار إلى أنه كان من المعلوم أن أوكرانيا ستتكبّد خسائر إذ إنها تسعى إلى اختراق الخطوط الروسية الشديدة التحصين.
وتابع "ستكون هناك خسائر أيضا في ما يتعلّق بمعدات الناتو الحديثة. لا أحد يتوقّع عدم وقوع خسائر. إنه قتال شرس".
وأكد ستولتنبرغ أن الهجوم الأوكراني يحرز تقدما، لكنه لفت إلى أنه "لا يزال في بدايته ولا نعرف ما إذا كان هذا (الهجوم) سيكون نقطة تحول في الحرب".
وسلّم أعضاء الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، أسلحة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا لمساعدتها على محاربة القوات الروسية منذ شنت موسكو حربها في شباط 2022.
واستنزفت هذه الإمدادات المخزونات الغربية ودفعت الدول إلى محاولة إعادة ملئها.
في هذا السياق، أشار ستولتنبرغ إلى أنه يتوقّع أن يوافق وزراء دفاع الناتو في اجتماع الجمعة على تكثيف أهداف كمية الذخيرة التي يجب أن يملكها كل عضو في التحالف.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الناتو الموافقة على "خطة عمل للإنتاج الدفاعي" في الاجتماع المقرر الشهر المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لمحاولة حضّ الصناعات الدفاعية الغربية على زيادة إنتاجها.
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