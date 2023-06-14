توقيف قاصر في البوسنة بعد إطلاق نار في مدرسة

توقيف قاصر في البوسنة بعد إطلاق نار في مدرسة

أوقفت الشرطة في البوسنة فتى يشتبه بإطلاقه النار على معلم في مدرسة في لوكافاك في شمال شرق البلاد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بحسب ما أكدت السلطات المحلية وعائلة الضحية.



وأتت الواقعة بعد شهر على إطلاق تلميذ يبلغ 13 عامًا النار في مدرسة في وسط بلغراد في صربيا المجاورة، ما أسفر عن مقتل تسعة من زملائه في الدراسة وحارس أمن.



وقالت وزارة الداخلية في كانتون توزلا في البوسنة في بيان إن "الفتى الذي لم يبلغ بعد 14 عامًا موجود تحت إشراف الشرطة في مركز شرطة لوكافاك".



وأضافت الوزارة أن "أسلحة نارية وأغراضًا أخرى متروكة وضعت في مكان آمن بانتظار بدء التحقيق"، مؤكدة أن موظفًا في المدرسة أُصيب بجروح.



وأقامت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المدرسة.