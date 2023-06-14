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البوندستاغ يوافق على دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

أخبار دولية
2023-06-14 | 14:50
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البوندستاغ يوافق على دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ
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البوندستاغ يوافق على دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ

وافقت لجنة الموازنة في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) الأربعاء على رصد دفعة أولى لشراء منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وذلك في إطار إعادة تسلّح البلاد المقرر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.
      
ومنظومة "آرو-3" البالغة كلفتها حوالى أربعة مليارات يورو مجهّزة برادارات وقاذفات صواريخ موجهة قادرة على تدمير أهداف خارج الغلاف الجوي.
      
وتبلغ قيمة هذه الدفعة المسبقة التي تمت الموافقة عليها الأربعاء 560 مليون يورو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء.
      
وأشارت وزارة المال الألمانية في وثيقة مخصصة للجنة الموازنة اطلعت عليها فرانس برس، إلى أن الحكومة "تعتزم إنشاء قدرة مضادة للصواريخ في أسرع وقت ممكن عبر الاستحواذ على منظومة آرو".
      
ومن شأن هذه المنظومة الإسرائيلية أن "تساهم في حماية ألمانيا والشعب وبنى تحتية حيوية من الصواريخ البالستية" بحسب هذه الوثيقة.
      
وتوقعت الوثيقة أن تسلَّم هذه المنظومة نهاية العام 2025، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تكلّف منظومة "آرو-3" مبلغا يصل مجموعه إلى 3,99 مليارات يورو، أي أكثر بمليار يورو مقارنة بالتقديرات الأولية. 
     
وبعد عقود من استثمار محدود في الدفاع، غيّرت ألمانيا سياستها في هذا الشأن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.
      
وطوّرت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) منظومة "آرو" بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات. وتستخدم هذه المنظومة في القواعد الجوية الإسرائيلية منذ العام 2017، وهي مصممة للدفاع الصاروخي البعيد المدى.
      
كذلك، وافقت لجنة الموازنة على حوالى 950 مليون يورو لشراء ست منظومات دفاع جوي إضافية ألمانية الصنع من طراز Iris T SLM.

أخبار دولية

البوندستاغ

منظومة إسرائيلية

صواريخ

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