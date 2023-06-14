كولونا: فرنسا ستُعلن عن تمويل جديد لإعادة إعمار أوكرانيا

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء أنّ بلادها ستُعلن عن "تمويل جديد لإعادة إعمار البنية التحتية المدنية" في أوكرانيا خلال مؤتمر دولي يُعقد الأسبوع المقبل في لندن.



وقالت أمام مجلس الشيوخ: "سأشارك في 21 حزيران في لندن في مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار وسأعلن من بين أمور أخرى عن تمويل جديد لإعادة بناء البنى التحتية المدنية الأساسية، التي تتعرض لهجمات روسيا يوماً بعد يوم"، من دون أن تكشف عن حجم هذا التمويل.



وأضافت: "ليس التعامل مع التداعيات سابقاً لأوانه".



وتابعت: "هذا ما نفعله ومنذ شهور"، مشيرة إلى أن فرنسا كانت أول دولة في مجموعة السبع تعين "مبعوثًا خاصًا" بهذا الشأن.



ولفتت الى أن "يعمل بيار هيلبرون مع الأوكرانيين لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية، ومع المانحين الدوليين لتأمين التمويل ووضع تدابير ملموسة للشركات الفرنسية الراغبة في العمل في أوكرانيا".



وشغل بيار هيلبرون منصب مفتش عام في المالية ونائبًا لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير قبل أن يعيّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع آذار "مبعوثاً خاصاً".



وقالت كولونا إن فرنسا تدرس توازياً "قواعد السلامة" بالنسبة الى هذه الشركات، بينما تبقى أوكرانيا "حالياً" دولة في حالة حرب.