المعارضة الإسرائيلية تعلق مشاركتها في المفاوضات حول التعديلات القضائية

المعارضة الإسرائيلية تعلق مشاركتها في المفاوضات حول التعديلات القضائية

علق الزعيمان الرئيسيان للمعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس الأربعاء مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلق بتعديلات قضائية يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقرارها وتثير إنقسامًا حادًا في البلاد.



وأعلن النائبان يائير لبيد، وهو رئيس سابق للوزراء وزعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، وزميله بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية القرار في مؤتمر صحافي مشترك في القدس بعد عدم تمكن البرلمان من إنتخاب ممثليه في لجنة تعيين القضاة.



وقال لبيد: "من دون تشكيل هذه اللجنة، لن نشارك في المحادثات لدى الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يقود وساطة بين الغالبية البرلمانية وأحزاب معارضة عدة."



واتهم لبيد نتانياهو بأنه منع اليوم تشكيل هذه الهيئة، وبذلك لم يعد قادرًا على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش.



وقال غانتس: "في الوضع الراهن للأمور مع عدم تشكيل لجنة كما ينبغي، لا جدوى من إجراء مناقشات مع الرئيس".



وسارع نتانياهو للرد على الإتهامات في تسجيل فيديو قال فيه: "تبين اليوم أن غانس ولبيد حاولا بشتى الوسائل نسف المفاوضات".



وأضاف نتانياهو: "إنتخبت مرشحتهما، رغم ذلك ينسفان المفاوضات، إنه دليل على أنهما لا يريدان مفاوضات فعلية".