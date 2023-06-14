"بوش" تبيع مصنعها لقطع السيارات في سامارا للدولة الروسية

"بوش" تبيع مصنعها لقطع السيارات في سامارا للدولة الروسية

أكدت مجموعة "بوش"، أكبر مصنع لقطع السيارات في العالم الأربعاء، أنها باعت مصنعها في سامارا في جنوب غرب روسيا للدولة الروسية، على غرار شركات دولية أخرى في القطاع تنسحب من البلاد منذ غزو أوكرانيا.



وقالت المجموعة الألمانية لوكالة فرانس برس إن "بوش باعت مصنعها في سامارا في روسيا لنامي، معهد الأبحاث الروسي لتطوير السيارات والمحركات، وهو مؤسسة عامة.



وأضافت في بيان: "توقفت معظم أنشطة بوش في روسيا أو شلت جزئيًا منذ عدة أشهر بسبب العقوبات واتخذ القرار في ضوء تدهور الوضع الإقتصادي والسياسي ونقص الإمدادات وصعوبة الوصول بشكل كبير إلى السوق الروسية".



ولم تكشف "بوش" الجوانب المالية للصفقة، مشيرة إلى أن "المشتري سيعيد تشغيل حوالى 110 موظفين لديها".