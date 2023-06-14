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جندي أميركي حاول مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في مهاجمة قوات بلاده

أخبار دولية
2023-06-14 | 17:12
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جندي أميركي حاول مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في مهاجمة قوات بلاده
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جندي أميركي حاول مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في مهاجمة قوات بلاده

جندي أميركي حاول مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في مهاجمة قوات بلاده

أفادت وزارة العدل الأميركية الأربعاء بأن عنصرًا في جيش الولايات المتحدة حاول تقديم معلومات لتنظيم الدولة الإسلامية لمساعدته في مهاجمة جنود أميركيين في الشرق الأوسط. 
     
لكن الجندي كول بريدجز البالغ 22 عامًا كان في الحقيقة يتواصل مع موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يتظاهر بأنه مؤيد للتنظيم المتطرف الذي سيطر سابقًا على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل أن يخسر ما استولى عليه من أراض لصالح قوات محلية مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
     
والأربعاء، أقر بريدجز بالذنب في محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة أجنبية مصنفة إرهابية ومحاولة قتل عناصر في الجيش الأميركي.
      
وقالت الوزارة إن العنصر الذي التحق بالجيش الأميركي في العام 2019 إنتقل من تلقي الدعاية الجهادية عبر الإنترنت إلى محاولة تقديم معلومات لمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدأ بريدجز يتواصل مع موظف الـ"إف بي آي" في تشرين الأول 2020 وقدم التدريب والتوجيه لمقاتلين مزعومين في تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون لهجمات، بما في ذلك إسداء النصح بشأن أهداف محتملة في مدينة نيويورك.
  
ولاحقًا، أخبر الجندي المناصر المزعوم لتنظيم الدولة الإسلامية كيف يمكن للجهاديين أن يهاجموا القوات الأميركية في الشرق الأوسط بصورة أنجع، ورسم لهم مخططات مناورات من أجل "تحقيق الهجمات أقصى فتك ممكن"، كما أسدى النصح بشأن كيفية تحصين معسكر ضد هجوم للقوات الخاصة.
      
ثم أرسل إلى الموظف في الـ"إف بي آي" مقطع فيديو يبدو فيه مرتديًا درعًا واقيًا وواقفًا أمام علم يستخدمه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية، وأتبعه بمقطع ثان ألقى فيه "خطابًا دعائيًا مؤيدًا لكمين مرتقب لتنظيم الدولة الإسلامية يستهدف قوات أميركية، بحسب وزارة العدل.
 

أخبار دولية

جندي أميركي

تنظيم الدولة الإسلامية

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