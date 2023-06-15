واشنطن تحصل على حق استخدام القواعد العسكرية "بدون عقبات" في بابوا غينيا الجديدة

سيكون الجيش الأميركي قادرا على تطوير وتشغيل قواعد في بابوا غينيا الجديدة بموجب اتفاق أمني تاريخي يندرج في إطار جهود واشنطن لتطويق الصين في المحيط الهادئ.





وعرض النص الكامل للاتفاق الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، على برلمان بابوا غينيا الجديدة مساء الأربعاء مما سمح بكشف تفاصيل الاتفاق الذي وقع في أيار الماضي وبقي سريا.

