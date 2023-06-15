زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الفيليبين

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الفيليبين الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من خطر حدوث هزّات ارتدادية.





ووقع الزلزال قرابة الساعة العاشرة صباحاً (02,00 ت غ) على عُمق 124 كيلومتراً قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.





وقال إميل ميندوزا، قائد شرطة كالاتاغان، لوكالة فرانس برس إنّه لدى وقوع الزلزال هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرطة.





وأضاف أنّه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكنّ الأجهزة المولجة إدارة الكوارث تحرّكت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير