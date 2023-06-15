الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الفيليبين
أخبار دولية
2023-06-15 | 00:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الفيليبين
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الفيليبين الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من خطر حدوث هزّات ارتدادية.
ووقع الزلزال قرابة الساعة العاشرة صباحاً (02,00 ت غ) على عُمق 124 كيلومتراً قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.
وقال إميل ميندوزا، قائد شرطة كالاتاغان، لوكالة فرانس برس إنّه لدى وقوع الزلزال هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرطة.
وأضاف أنّه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكنّ الأجهزة المولجة إدارة الكوارث تحرّكت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير
أخبار دولية
درجات
الفيليبين
التالي
البنك الآسيوي للاستثمار "يخدم مصالح الصين"
واشنطن تحصل على حق استخدام القواعد العسكرية "بدون عقبات" في بابوا غينيا الجديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-11
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال اليابان
أخبار دولية
2023-06-11
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال اليابان
0
أخبار دولية
2023-05-26
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
أخبار دولية
2023-05-26
زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شرق العاصمة اليابانية طوكيو
0
أخبار دولية
2023-05-19
زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة وتحذير من تسونامي
أخبار دولية
2023-05-19
زلزال بقوة 7,7 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة وتحذير من تسونامي
0
أخبار دولية
2023-04-08
زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية
أخبار دولية
2023-04-08
زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:37
رئيس بلدية ميامي يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية
أخبار دولية
00:37
رئيس بلدية ميامي يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية
0
أخبار دولية
00:36
الجيش السوداني يتّهم الدعم السريع بـ"اختطاف واغتيال" والي غرب دارفور
أخبار دولية
00:36
الجيش السوداني يتّهم الدعم السريع بـ"اختطاف واغتيال" والي غرب دارفور
0
أخبار دولية
00:34
رئيسي يجدّد في نيكاراغوا التنديد بالقوى "الإمبريالية"
أخبار دولية
00:34
رئيسي يجدّد في نيكاراغوا التنديد بالقوى "الإمبريالية"
0
أخبار دولية
00:31
نقل لاجئ سوري طعن بالغَين وأربعة أطفال في فرنسا إلى مصحّ عقلي
أخبار دولية
00:31
نقل لاجئ سوري طعن بالغَين وأربعة أطفال في فرنسا إلى مصحّ عقلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:59
العودة إلى طاولة الحوار... على الارجح! (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:59
العودة إلى طاولة الحوار... على الارجح! (الانباء الكويتية)
0
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
0
أخبار لبنان
08:28
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
أخبار لبنان
08:28
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
0
أخبار لبنان
2023-06-08
طريق المطار "مش فشّة خلق"..
أخبار لبنان
2023-06-08
طريق المطار "مش فشّة خلق"..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
0
أخبار لبنان
13:48
وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً
أخبار لبنان
13:48
وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً
0
أخبار لبنان
13:44
معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية
أخبار لبنان
13:44
معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية
0
أخبار لبنان
13:39
سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي
أخبار لبنان
13:39
سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي
0
أخبار لبنان
13:36
جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية
أخبار لبنان
13:36
جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية
0
أخبار لبنان
13:35
حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"
أخبار لبنان
13:35
حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"
0
أخبار لبنان
13:33
طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية
أخبار لبنان
13:33
طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:34
عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!
خبر عاجل
06:34
عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!
2
فنّ
05:08
بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
05:08
بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح
3
خبر عاجل
04:43
نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة
خبر عاجل
04:43
نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة
4
خبر عاجل
11:03
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
خبر عاجل
11:03
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
5
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
6
خبر عاجل
04:50
فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا
خبر عاجل
04:50
فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا
7
أخبار لبنان
06:08
من صوّت لقائد الجيش؟
أخبار لبنان
06:08
من صوّت لقائد الجيش؟
8
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More