البنك الآسيوي للاستثمار "يخدم مصالح الصين"

أكّد مدير تنفيذي سابق في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" (إي آي أي بي) لوكالة فرانس برس الخميس أنّ هذه المنظمة المفترض أن تكون متعددة الأطراف ليست كذلك بل هي "تخدم مصالح الصين" التي تمارس عليها نفوذاً "مفرطاً".





وقال بوب بيكارد الذي كان مسؤولاً عن الاتصالات في البنك واستقال من وظيفته مؤخراً إنّ المصرف هو "مورد للأهداف الجيوسياسية لجمهورية الصين الشعبية عملياً، أعتقد أنّه يخدم مصالح الصين".