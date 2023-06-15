معدّل بطالة الشباب في الصين يسجّل مستوى قياسياً جديداً يبلغ 20.8%

أظهرت بيانات رسمية نشرتها السلطات الصينية الخميس أنّ معدّل البطالة في صفوف الشباب في أيار الفائت بلغ 20.8%، في مستوى قياسي جديد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ بياناته تشير إلى أنّ البطالة في صفوف الفئة العمرية الشابة (16-24 عاماً) في المناطق الحضرية واصلت الارتفاع في الأشهر الأخيرة وبلغت الشهر الماضي 20.8%.





وكان هذا المعدّل في نيسان 20.4%.