رئيسي يجدّد في نيكاراغوا التنديد بالقوى "الإمبريالية"

ندّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مجدّدا بالقوى "الإمبريالية" وذلك خلال زيارة إلى نيكاراغوا ضمن جولة على "بلدان صديقة" في أميركا اللاتينية استهلّها في فنزويلا ويختتمها في كوبا.





وقال رئيسي إنّ "شعبي إيران ونيكاراغوا يتشاركان تاريخاً نضالياً ومقاومة وثورات ونضالاً ضدّ عدوّ مشترك"، منددا بالولايات المتحدة و"قوى إمبريالية" أخرى حمّلها مسؤولية زعزعة حكومات مستقلة بمحاولات انقلابية وعقوبات اقتصادية.





ووصل رئيسي الثلاثاء إلى نيكاراغوا لإجراء مباحثات مع نظيره دانيال أورتيغا حول اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة.