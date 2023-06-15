رئيس بلدية ميامي يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية

قدّم رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز الأربعاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية لينضمّ بذلك إلى حوالى عشرة مرشّحين، يتقدّمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، يتنافسون على نيل بطاقة الترشيح الجمهورية لهذه الانتخابات المقرّرة في نهاية العام المقبل.





وأظهرت وثائق نشرتها لجنة الانتخابات الفدرالية أن سواريز (46 عاماً) قدّم أوراق ترشّحه الأربعاء.





من جهته وعد سواريز أنصاره بإعلان ترشّحه رسمياً الخميس في "خطاب كبير" دعاهم لحضوره.





وينضمّ بذلك هذا المحامي السابق إلى ساحة مزدحمة بالمرشّحين الجمهوريين الطامحين لقطع الطريق على ترامب الذي يتصدّر السباق، وبفارق كبير عنهم جميعاً، بحسب استطلاعات الرأي.