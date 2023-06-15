روسيا تطلب مشورة قانونية بعد قرار استراليا منعها من بناء سفارة جديدة في كانبيرا

صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية" الخميس بعد أن أوقفت أستراليا بناء سفارة جديدة لها مقابل البرلمان في كانبيرا.





وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس إن "السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية" بعد ان وصف رئيس الوزراء الاسترالي انطوني ألبانيز الموقع المقترح بأنه تهديد "واضح جدا" للأمن القومي.