مشرّعة أسترالية تقول إنّها تعرّضت لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان

قدّمت مشرّعة أسترالية الخميس تفاصيل بشأن تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، معتبرة أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء، واتهمت بذلك سناتورا محافظا علق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.





وقالت السناتورة المستقلة ليديا ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" وتمّ "لمسها بشكل غير لائق".