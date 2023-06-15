وزير الخارجية السعودي⁩ يزور إيران في هذا التاريخ

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة الإيرانية طهران السبت المقبل، لعقد اجتماعات ولقاء مسؤولين.



وأشارت الوكالة إلى أنه قد يتم خلال الزيارة إعادة افتتاح السفارة السعودية.