رئيس الوزراء الصيني يزور فرنسا وألمانيا بين 18 و23 حزيران

يزور رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ألمانيا وفرنسا من الأحد 18 حزيران إلى الجمعة 23 منه، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين في بيان إلى أن لي سيقوم بزيارة رسمية لألمانيا حيث سيشارك في الجولة السابعة من المشاورات الحكومية الصينية-الألمانية، كما سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا حيث سيحضر قمة الميثاق المالي العالمي الجديد.