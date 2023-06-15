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لجنة برلمانية: جونسون"ضلل عمدا" البرلمان البريطاني بشأن حفلات بارتي غيت

أخبار دولية
2023-06-15 | 05:14
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لجنة برلمانية: جونسون&quot;ضلل عمدا&quot; البرلمان البريطاني بشأن حفلات بارتي غيت
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لجنة برلمانية: جونسون"ضلل عمدا" البرلمان البريطاني بشأن حفلات بارتي غيت

ضلل بوريس جونسون نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت عندما كان رئيسا للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية.
 
 وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لو لم يقدم استقالته الاسبوع الماضي. 

واعتبر جونسون أن التقرير "اغتيال سياسي مطوّل".

أخبار دولية

بوريس جونسون

بريطانيا

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