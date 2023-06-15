الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Red Bull - Soap Box
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة برلمانية: جونسون"ضلل عمدا" البرلمان البريطاني بشأن حفلات بارتي غيت
أخبار دولية
2023-06-15 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لجنة برلمانية: جونسون"ضلل عمدا" البرلمان البريطاني بشأن حفلات بارتي غيت
ضلل بوريس جونسون نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت عندما كان رئيسا للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية.
وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لو لم يقدم استقالته الاسبوع الماضي.
واعتبر جونسون أن التقرير "اغتيال سياسي مطوّل".
أخبار دولية
بوريس جونسون
بريطانيا
التالي
مقتل ناشط فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية هدم منزل في نابلس
أوكرانيا: إسقاط صاروخ و20 مسيّرة روسية خلال الليل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-09
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان
أخبار دولية
2023-06-09
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان
0
أخبار دولية
2023-06-09
بريطانيا تعترض طائرات روسية قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2023-06-09
بريطانيا تعترض طائرات روسية قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2023-06-08
سوناك: بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
2023-06-08
سوناك: بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي
0
أخبار دولية
2023-06-07
سوناك: بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
2023-06-07
سوناك: بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
أخبار دولية
06:52
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
0
أخبار دولية
06:48
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية
أخبار دولية
06:48
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية
0
أخبار دولية
06:32
روسيا تعلن تنظيم انتخابات في المناطق الأوكرانية التي تحتلها يوم 10 أيلول
أخبار دولية
06:32
روسيا تعلن تنظيم انتخابات في المناطق الأوكرانية التي تحتلها يوم 10 أيلول
0
أخبار دولية
06:23
ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا
أخبار دولية
06:23
ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-06
دكار تغلق بعثاتها في الخارج بسبب الاضطرابات في السنغال
أخبار دولية
2023-06-06
دكار تغلق بعثاتها في الخارج بسبب الاضطرابات في السنغال
0
أخبار دولية
2023-06-09
الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي
أخبار دولية
2023-06-09
الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي
0
رياضة
2023-06-14
مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل... وهذا ما قاله عن رحيل ميسي عن الفريق!
رياضة
2023-06-14
مبابي "سعيد" بالبقاء في سان جرمان الموسم المقبل... وهذا ما قاله عن رحيل ميسي عن الفريق!
0
أخبار لبنان
2023-06-13
نواب وأحزاب تغييرية: ندعو النواب الى التصويت لجهاد ازعور لتعديل ميزان القوى في البلد
أخبار لبنان
2023-06-13
نواب وأحزاب تغييرية: ندعو النواب الى التصويت لجهاد ازعور لتعديل ميزان القوى في البلد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
0
أخبار لبنان
13:48
وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً
أخبار لبنان
13:48
وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً
0
أخبار لبنان
13:44
معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية
أخبار لبنان
13:44
معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية
0
أخبار لبنان
13:39
سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي
أخبار لبنان
13:39
سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي
0
أخبار لبنان
13:36
جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية
أخبار لبنان
13:36
جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية
0
أخبار لبنان
13:35
حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"
أخبار لبنان
13:35
حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"
0
أخبار لبنان
13:33
طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية
أخبار لبنان
13:33
طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:03
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
خبر عاجل
11:03
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
2
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
خبر عاجل
10:55
استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)
3
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
4
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
5
أخبار لبنان
09:08
طوني فرنجية يردّ على جعجع: هذا ما لم ولن يحصل!
أخبار لبنان
09:08
طوني فرنجية يردّ على جعجع: هذا ما لم ولن يحصل!
6
خبر عاجل
12:11
المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة فضل الله": 28 حزيران عيد الأضحى المبارك
خبر عاجل
12:11
المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة فضل الله": 28 حزيران عيد الأضحى المبارك
7
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
8
أخبار لبنان
08:28
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
أخبار لبنان
08:28
الامن العام يعمّم رابطا بشأن طلبات جواز السفر البيومتري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More