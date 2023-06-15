مقتل ناشط فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية هدم منزل في نابلس

قُتل ناشط فلسطيني وجرح فلسطينيان آخران، إصابة أحدهما خطيرة، خلال عملية هدم منزل نفذها الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.



أما الجيش الاسرائيلي فتحدّث عن تسجيل "إصابات".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب خليل يحيى أنيس (20 عاماً)" بعد إصابته "برصاص الاحتلال الحي في رأسه في مدينة نابلس".



وأكد مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس أن أنيس قتل "وهو مشتبك" مع الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه كان "عضوا في حركة فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ويتحدر من مخيم العين في نابلس.