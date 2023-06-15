أوكرانيا تعلن إحراز "تقدم" على الجبهة الجنوبية رغم "مقاومة قوية"

أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار في مؤتمر صحافي، أن الجيش الأوكراني "يحرز تقدما" على الجبهة رغم "المقاومة القوية" للقوات الروسية، خصوصا في جنوب البلاد.



وأشارت الى أن القوات الأوكرانية تقدمت "أكثر من ثلاثة كيلومترات" خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة باخموت (شرق). وفي الجنوب، قالت إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدما تدريجيا لكنه ثابت" رغم أن "العدو أبدى مقاومة قوية".