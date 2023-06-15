الكرملين: منع روسيا من بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا ناجم عن "الروسوفوبيا"

اعتبر الكرملين أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها أستراليا لمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب البرلمان وسط توترات مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا ناجمة عن "الهستيريا المعادية للروس".



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين: "للأسف الشديد، تواصل أستراليا اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهستيريا المعادية للروس المنتشرة حاليا في الغرب".